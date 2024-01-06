İsrail ordusu Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 22 bin 722'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 92 gündür devam ediyor.

İSRAİL'İN GECE GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 15 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Menara Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 2 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda çoğu çocuk en az 15 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinden kaynaklar, cuma sabahından gece yarısına kadar hastaneye 35 "şehit" ile 60'ı aşkın yaralı getirildiğini aktardı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrailli Hamas uzmanı Guy Aviad, Filistinli direniş hareketinde, "halen zayıflık ve geri çekilme" yönünde bir işaret görülmediğini belirtti

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 122 artarak, 22 bin 722'ye yükseldi

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, İsrail'de "Lübnan'a atılacak" top mermilerine imza attı

İsrailli uzman mecliste konuştu: UNRWA'yı yok etmeden savaşı kazanmamız mümkün değil

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00:53 Hollanda'da anneler, Filistinli annelere destek için yürüdü

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