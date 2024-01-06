İsrail ordusu Gazze'de katliamını sürdürüyor! Can kaybı 22 bin 722'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 92 gündür devam ediyor.
06:27 İsrail'in gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldürüldü
06:04 İsrail güçleri, Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenledi
05:16 İsrailli yetkililere göre Hizbullah sınırdan uzaklaştırılmazsa taraflar arasında savaş çıkabilir
04:28 Fas: Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümü müzakeredir
03:02 İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar almasından endişe ettiği belirtildi
02:42 İsrailli bazı bakanlar, hükümetin 7 Ekim 2023'teki olayların sorumluluğunu emniyet teşkilatına yüklemeye çalıştığını belirtti
01:18 İsrail ordusundan yetkililerin, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti, "orduya hücum etmekle" suçladığı belirtildi
00:53 Hollanda'da anneler, Filistinli annelere destek için yürüdü
00:20 McDonalds üst yöneticisi, İsrail karşıtı boykot nedeniyle işlerinin azaldığını açıkladı
00:15 Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Filistin toprağı olan Gazze'nin geleceğini belirlemek İsrail'e düşmez