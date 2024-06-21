''İsrail ordusu Gazze'den çıkmak istiyor''

Harel, "Haaretz" gazetesi için kaleme aldığı makalede, Netanyahu'nun "bir kez daha destekçilerine tam zafer vaat ettiğini ve gerçekte İsrail'in önünde olanın ise zafer yerine çok daha uzun sürecek bir savaş olduğunu" kaydetti.

"Netanyahu'nun Donald Trump'ın gelecek kasım ayında ABD Başkanı seçileceği umuduyla beklediğini" ifade eden Harel, Netanyahu'nun nihai amacının siyasi olarak hayatta kalmak olduğunun altını çizdi.

Uzun sürecek bir savaş yürütmenin ülkeye etkilerinin Netanyahu için daha az önemli olduğunu belirten Harel, Başbakanın İsrail ordusunun üzerindeki yükün artmasını önemsemediğine işaret etti.

İsrailli askeri uzman yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail ordusu, kuzeyde büyüyen savaşa odaklanmak için güçlerini ve kamuoyunu Gazze'deki çatışmanın sona ermesine hazırlarken Netanyahu, İsrail ordusu, protestocular, ABD Başkanı Joe Biden ve yoluna çıkan herkese karşı dar görüşlülük, sloganlar ve kötü niyetli suçlama oyunlarından oluşan paranoyak siyasi ağına hapsolmuş durumda. İsrail ordusu, Hamas'ı tam bir yenilgiye uğratmak şöyle dursun, ABD kısıtlamaları altında, Refah'taki taarruz eylemini tamamlayacak ve bir sonuç ilan etmek isteyecektir."



"İsrailli esirler konusunda şu anda ordunun elinde ümit verici bir haber olmadığını" vurgulayan Harel "ne esirlerin evlerine geri döndürülmesi ne de Hamas'ın yenilgiye uğratılması için ufukta herhangi bir tarihin belirmediğini" aktardı.

Harel, "Ordunun bakış açısını bilen Netanyahu'nun bunu kabul etme eğiliminde olmadığını, Hamas'a karşı kapsamlı saldırıların ne pahasına olursa olsun devam edeceğini açıklamayı sürdürdüğünü" belirtti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 431 Filistinli öldü, 85 bin 653 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

