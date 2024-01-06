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Dünya

İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde katliamını sürdürüyor! Çoğu çocuk en az 15 Filistinli öldürüldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 92 gündür devam ediyor. İsrail ordusunun, gece geç saatlerde Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneyindeki kentlere düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

6 Ocak 2024 Cumartesi 07:38 - Güncelleme:
İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde katliamını sürdürüyor! Çoğu çocuk en az 15 Filistinli öldürüldü
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 92 gündür devam ediyor.

İSRAİL'İN GECE GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 15 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Menara Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 2 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda çoğu çocuk en az 15 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinden kaynaklar, cuma sabahından gece yarısına kadar hastaneye 35 "şehit" ile 60'ı aşkın yaralı getirildiğini aktardı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:27 İsrail'in gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldürüldü

06:04 İsrail güçleri, Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenledi

05:16 İsrailli yetkililere göre Hizbullah sınırdan uzaklaştırılmazsa taraflar arasında savaş çıkabilir

04:28 Fas: Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümü müzakeredir

03:02 İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar almasından endişe ettiği belirtildi

02:42 İsrailli bazı bakanlar, hükümetin 7 Ekim 2023'teki olayların sorumluluğunu emniyet teşkilatına yüklemeye çalıştığını belirtti

01:18 İsrail ordusundan yetkililerin, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti, "orduya hücum etmekle" suçladığı belirtildi

00:53 Hollanda'da anneler, Filistinli annelere destek için yürüdü

00:20 McDonalds üst yöneticisi, İsrail karşıtı boykot nedeniyle işlerinin azaldığını açıkladı

00:15 Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Filistin toprağı olan Gazze'nin geleceğini belirlemek İsrail'e düşmez

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