İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde katliamını sürdürüyor! Çoğu çocuk en az 15 Filistinli öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 92 gündür devam ediyor.

İSRAİL'İN GECE GAZZE ŞERİDİ'NE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA EN AZ 15 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçakları, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ile güneydeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan El-Menara Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 2 eve saldırı düzenledi. Saldırılarda çoğu çocuk en az 15 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesinden kaynaklar, cuma sabahından gece yarısına kadar hastaneye 35 "şehit" ile 60'ı aşkın yaralı getirildiğini aktardı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:27 İsrail'in gece Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldürüldü

06:04 İsrail güçleri, Batı Şeria'nın pek çok kentine baskın düzenledi

05:16 İsrailli yetkililere göre Hizbullah sınırdan uzaklaştırılmazsa taraflar arasında savaş çıkabilir

04:28 Fas: Filistin-İsrail çatışmasının tek çözümü müzakeredir

03:02 İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'deki saldırıların durdurulması yönünde karar almasından endişe ettiği belirtildi

02:42 İsrailli bazı bakanlar, hükümetin 7 Ekim 2023'teki olayların sorumluluğunu emniyet teşkilatına yüklemeye çalıştığını belirtti

01:18 İsrail ordusundan yetkililerin, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti, "orduya hücum etmekle" suçladığı belirtildi

00:53 Hollanda'da anneler, Filistinli annelere destek için yürüdü

00:20 McDonalds üst yöneticisi, İsrail karşıtı boykot nedeniyle işlerinin azaldığını açıkladı

00:15 Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Filistin toprağı olan Gazze'nin geleceğini belirlemek İsrail'e düşmez