İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Kasım 2023 Cuma / 5 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7281
  • EURO
    31,1839
  • ALTIN
    1832.58
  • BIST100
    7780.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu Gazze'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Dünya

İsrail ordusu Gazze'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 42'inci gününde de şiddetlenerek devam ediyor. İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin birçok noktasını vurmayı sürdürdü. Saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

AA17 Kasım 2023 Cuma 07:08 - Güncelleme:
İsrail ordusu Gazze'ye bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
ABONE OL
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 42'inci gününde de şiddetlenerek sürüyor.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun bombardımanı devam ediyor.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, Gazze'nin Şeyh Rıdav, Tuffah ve Şucaiyye mahallelerine, Yafa Caddesi, Gazze kenti ve Nezzale bölgesine rastgele ateş açtı.

İsrail'in, Deyr el-Belah'taki Bureyc Mülteci Kampı ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş bir grup insanı hedef alması sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:50 Hamas Hareketi, ABD'nin Hamas'ın Gazze'de hastane ve okulları askeri alanlar olarak kullandığı yönündeki iddialarının, İsrail ordusunun sunduğu "apaçık yalan bir hikayenin tekrarı" olduğunu belirtti.

06:03 İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar oldu. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'na "İsrail işgal güçlerinin gerçekleştirdiği katliamda" en az 11 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

06:01 ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, New York sokaklarında ellerinde pankart ve Filistin bayrakları taşıyarak yürüdü.

04:51 ABD'nin Şikago kentinde'deki Federal Plaza önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoda İsrail'in Gazze'deki hastaneleri hedef almasına tepki gösterildi.

02:48 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.

01:04 İsrail'in, karadan ve havadan yoğun saldırılar düzenlemesine ve halka güneye gitmeleri konusunda sürekli çağrı yapmasına rağmen, 807 bin kişinin halen Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde yaşadığı belirtildi.

01:02 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda açtıkları ateş sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli yaralandı.

00:08 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir sivil yerleşim alanını bombaladı.

00:02 Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze Şeridi'nde büyük bir gıda açığının söz konusu olduğunu ve buradaki halkın geniş çapta açlıkla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 4 bin 710'u çocuk ve 3 bin 160'ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.