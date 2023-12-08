İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırdı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada da İsrail saldırılarında Gazze İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rafet el-Arir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:07 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

03:34 İsrail ordusu, Gazze'de "en iyi askerlerinden" bazılarını kaybettiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, "Bu savaşta (Gazze) en iyi evlatlarımızdan bazılarını kaybettik ve savaşın bedeli ağır." dedi.

03:12 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "İsrail'in Gazze'de sivilleri koruma niyeti ve sahadaki durum arasında fark var." diyerek İsrail'in sivilleri korumaya önem vermesi gerektiğini söyledi.

02:45 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e rehinelerin kurtarılması konusundaki desteğini yinelerken, Gazze'deki çatışma bölgelerinde kalan sivillerin Hamas üyelerinden ayrılmasının ve sivillerin korunmasının bir gereklilik olduğunu belirtti.

02:23 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin meselesiyle ilgili beş kararı ezici çoğunlukla kabul etti.

01:53 Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebu Bekir, 7 Ekim'den bu yana 70'ten fazla basın mensubunun hayatını kaybettiği Gazze'de, İsrail'in, gazetecileri susturmak istediğini belirtti.

01:41 İrlanda'nın başkenti Dublin ile Filistin'in Ramallah kenti "dostluk anlaşması" kapsamında kardeş şehir oldu.

00:59 Ürdün Kralı 2. Abdullah, işgal altındaki Batı Şeria'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden ayrılamayacağını, her ikisinin "tek bir Filistin devletini oluşturduğunu" belirtti.

00:30 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, bugün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması için ABD'den tam koşulsuz ateşkes ilanı konusunda devreye girmesini isteyecek.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 416'sı asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 89, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 177'ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 93 Hizbullah mensubu öldü.

- HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.