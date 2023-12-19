İsrail ordusu Gazze'ye yine ölüm yağdırdı! Can kaybı 20 bine yaklaştı

İsrail, 74 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail saldırılarını 74. günde de sürdürdü.

İsrail'in saldırılarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yoğunlaştığı kaydedilirken saldırılarda onlarca kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 25 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

Bombalamalarda Zarab ailesinden 14, Attiya ailesinden 8 ve Abdulal ailesinden ise 3 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Hayatını kaybeden Filistinliler arasında gazeteci Adil Zarab'ın da bulunduğu aktarıldı.

İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinli gazeteci sayısının 94'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, Refah'ın yanı sıra Nuseyrat Mülteci Kampı, Han Yunus ve Deyr Belah bölgelerini de bombaladığı bildirildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA CAN KAYBI 19 BİN 667'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.

ENKAZ ALTINDA HALA BİNLERCE KİŞİ VAR, HASTANELERDE İSE HİZMET DURDU

Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.

Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Hamas'tan rehine takası açıklaması: Savaş devam ederken rehine takası için müzakere olmayacak Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef aldığını, Tel Aviv ile diğer şehirlere füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog "İsrail, rehinelerin kurtarılması için Gazze'de yeni bir insani araya hazır" açıklamasında bulundu

İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. Hizbullah'a ait askeri altyapı, binalar, silah deposu ve fırlatma noktasının da bulunduğu bir dizi hedefe saldırılar düzenlediği belirtildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi arasında işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okuyan asker nedeniyle sert tartışma yaşandığı belirtildi.

Fransa, İsrail'in Gazze'ye saldırısında Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun öldüğü koşullara ilişkin İsrail yönetiminden bir an önce açıklama beklediğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin çocuklar için "dünyanın en tehlikeli" yeri olmaya devam ettiğini bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye yükseldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, ülkesinin işgal altındaki Batı Şeria'daki "bazı aşırılık yanlısı" Yahudi yerleşimcilere karşı önlem almaya karar verdiğini bildirdi.

Uzmanlar, Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı, ABD yönetiminin kurulduğunu duyurduğu çok uluslu misyonun, Gazze'deki durumun bölgeye yayılmasının yanı sıra görev gücünün uzun süre bölgede aktif kalması durumunda ülkelerin iç siyasetlerinde siyasi ve ekonomik maliyetlere sebep olabileceğine işaret etti.

İsrail'in ilk Başbakanı Ben Gurion'un, "İsrail'in nihai zaferi kitlesel Yahudi göçüyle elde edilecektir ve hayatta kalması yalnızca tek bir faktöre bağlıdır: İsrail'e kitlesel göç." ifadeleri ülke nüfusunun artırılmasına olan önemi ortaya koyuyor.

Eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İsrail'in "öldürücü öfkesiyle" İsrail'in Gazze'de yasal zeminini kaybettiğini belirtti.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nda 600 personelin Gazze'ye saldırıların getirdiği ekonomik sıkıntı nedeniyle ücretsiz izne çıkarıldığı belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırısında ölen Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun durumunu inceleyeceklerini ancak Fransa yönetiminden kendilerine bilgi gelmediğini açıkladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'ni askeri kışlaya çevirerek, 80'i sağlık personeli 240 kişiyi alıkoydu.

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var (Yesh Atid) Partisi Milletvekili Moshe Tur Paz, abluka altındaki Gazze Şeridi topraklarından "birkaç kilometrenin ilhak edilmesi" çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, işgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının durması gerektiğini söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

08:30 Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli öldürüldü

02:45 İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba kullandı, 52 bin 500 konutu yerle bir etti.

02:29 İngiltere'de bir grup Muhafazakar Parti milletvekili, Dışişleri Bakanı David Cameron'a yazdıkları mektupta, İsrail'in güvenliği, Filistinliler için barışın ve ölümlerin sona ermesinin yolunun diplomasi ve siyasetten geçtiğini vurgulayarak, "Yeni siyasi gerçekliğe alan açılması gerekliliğini, bunun da acil bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu kabul etmenizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

02:00 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yaralanan 53 kişi, tedavi edilmek üzere Tunus'a getirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 129'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 461 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.