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Dünya

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, düzenlenen roket saldırılarına karşılık Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu bildirdi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 00:28 - Güncelleme:
İsrail ordusu, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, vurulan hedefler arasında Hizbullah'a ait askeri yapı ve noktalar olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan topraklarında sınırına yakın bölgede bir grubun da hedef alındığı ifade edildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı üzerinde çatışmalar meydana geliyor.

Çatışmalarda şu ana kadar Lübnan'da 63 Hizbullah mensubu ile 1'i gazeteci, 3'ü çocuk toplam 14 sivil öldü. İsrail tarafında ise 4 asker ve 2 sivil hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail'in beyaz fosfor bombası ile Lübnan'a yönelik düzenlediği saldırıda en az 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı.

  • İsrail ordusu
  • Lübnan saldırıları
  • Hizbullah hedefleri

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