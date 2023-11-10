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Dünya

İsrail ordusu itiraf etti: Suriye'de bir ''örgütü'' vurduk

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Eilat kentine dün insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya karşılık Suriye'de bir 'örgütü' vurduğunu duyurdu.

AA10 Kasım 2023 Cuma 10:42 - Güncelleme:
İsrail ordusu itiraf etti: Suriye'de bir ''örgütü'' vurduk
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'ı hedef alan İHA'nın bir okula çarptığı hatırlatıldı. İsrail ordusu, İHA saldırısına karşılık, "Suriye'de bir örgütün" hedef alındığını bildirdi.

Eilat saldırısından "tamamen Suriye rejiminin sorumlu olduğu" ifade edilen açıklamada, İsrail ordusunun bu tür girişimlere "sert bir şekilde karşılık vereceği" kaydedildi.

İsrail ordusu ve polisi, dün, Eilat kentinde bir İHA'nın düştüğünü bildirmişti. Bir okula çarpan ve hasara yol açan İHA'nın kazara mı yoksa saldırı sonucu mu düştüğüne ilişkin bilgi verilmemişti.

  • İsrail ordusu
  • İHA saldırısı
  • Suriyeye karşı önlemler

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