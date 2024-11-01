İsrail ordusu katliamlara doymuyor! Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 17 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek'e bağlı Emhez kasabasında bir eve hava saldırısı düzenledi.
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Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.EVDE YANGIN ÇIKTI
İsrail ordusunun Baalbek'e bağlı Tariya kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam ülkenin orta kesimindeki Cebel-i Lübnan (Lübnan Dağı) iline bağlı Kamatiya kasabasına düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.