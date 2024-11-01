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Dünya

İsrail ordusu katliamlara doymuyor! Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 17 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 17 kişinin öldüğü, en az 9 kişinin de yaralandığı açıklandı.

AA1 Kasım 2024 Cuma 17:36 - Güncelleme:
İsrail ordusu katliamlara doymuyor! Lübnan'ın güneyi ve doğusunda 17 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Baalbek'e bağlı Emhez kasabasında bir eve hava saldırısı düzenledi.

İşgalci İsrail'in saldırılarında Lübnan'da 842 binden fazla kişi yerinden edildi

Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti. Bölgede enkaz kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

EVDE YANGIN ÇIKTI

İsrail ordusunun Baalbek'e bağlı Tariya kasabasında bir eve düzenlediği hava saldırısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hizbullah: 30 Eylül'den beri 95 İsrail askeri öldürüldü

Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun dün akşam ülkenin orta kesimindeki Cebel-i Lübnan (Lübnan Dağı) iline bağlı Kamatiya kasabasına düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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