İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ağustos 2020 Pazar / 19 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu kendisine ait İHA'yı Lübnan'dan geldiğini zannederek vurdu
Dünya

İsrail ordusu kendisine ait İHA'yı Lübnan'dan geldiğini zannederek vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'dan geldiğini iddia ederek vurduğu insansız hava aracının (İHA) İsrail'e ait olduğu ortaya çıktı.

AA09 Ağustos 2020 Pazar 08:04 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 08:04
ABONE OL

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Celile'de meydana gelen asılsız şüphe olayının ön incelemesine göre, şüphenin bölgede İsrail ordusuna ait insansız uçağın varlığından kaynaklandığı tespit edildi. Olay soruşturulacak. ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada Lübnan’dan gelen ve İsrail hava sahasına giren bir İHA’nın düşürüldüğü iddia edilmişti.

Açıklamada, İHA’nın işgal altındaki Golan Tepeleri yakınında bulunan Cebel Eş-Şeyh (Hermon Mount) bölgesinde düşürüldüğü kaydedilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.