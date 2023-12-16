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Dünya

İsrail ordusu Lübnan sınırında İHA düşürdüğünü bildirdi

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınlarından gelen bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü ve bir diğerinin de uzaklaştırıldığını açıkladı.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 15:31 - Güncelleme:
İsrail ordusu Lübnan sınırında İHA düşürdüğünü bildirdi
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İsrail ordusu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Ülkenin kuzeyinden sızan bir düşman İHA'sı uyarı sonrasında uzaklaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, başka bir İHA'nın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile'deki Margaliot bölgesine düşürüldüğü belirtilirken, İsrail güçlerinin Lübnan tarafını topçu ateşiyle bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 108 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

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