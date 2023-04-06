İsrail ordusu, Lübnan topraklarını topçu atışıyla vurdu

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine bir dizi roket fırlatıldığı belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun aktardığına göre, İsrail'in kuzeyine 15 roket fırlatıldı.

İsrail hava savunma sistemlerinin fırlatılan roketleri imha etmek için devreye sokulduğu kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındığını bildirildi.

İSRAİL ORDUSU, LÜBNAN TOPRAKLARINI TOPÇU ATIŞIYLA VURDU

Lübnan'da Hizbullah'a yakın El Mayaden Televizyonunun internet sitesinde, saldırıya ilişkin bir haber yayımlandı.

İsmi açıklanmayan Lübnanlı bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, İsrail ordusunun güneydeki Sur kentine bağlı Kulile beldesinin etrafını topçu atışlarıyla vurduğu kaydedildi.

Haberde, can kaybı ve yaralanmalara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

İsrail ordusu da Lübnan'dan İsrail'e bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada saldırı sonucu şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif şekilde yaralandığını aktarılmıştı.