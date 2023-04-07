İsrail ordusu Lübnan ve Gazze'ye saldırı başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'dan atılan bir dizi roketin ardından yaşanan gelişmelerin ardından Lübnan'a ve abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlattı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şimdi Lübnan'a saldırıyor. Ayrıntıları daha sonra açıklayacağız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Öte yandan Lübnan basını İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Filistin mülteci kampı er-Reşadiye yakınlarında bir alanı bombaladığını yazdı.

Haberlerde, İsrail'e ait savaş uçaklarının Sur kentinde bulunan er-Reşadiye etrafına en az 3 füze fırlattığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yaşanmazken, bir köprü ile birkaç evin hasar aldığı aktarıldı.

GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRI BAŞLATILDI

İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Gazze ve çevresinden sorumlu İsrail ordusu merkez komutanlığında alarm durumuna geçildiği aktarıldı.

Gazze'nin Beyt Hanun ve Han Yunis bölgelerinde 2021'de İsrail ordusu tarafından vurulan iki tünelin yeniden hedef alındığı ve etkisiz hale getirildiği paylaşıldı.

Ayrıca, abluka altındaki Gazze şeridindeki Hamas'a ait kuzey ve merkezdeki iki silah deposunu vurulduğu belirtildi. Sosyal medyada, bölgede büyük patlamaların yaşandığı görüntüler paylaşıldı.

İsrail ordusu, saldırıların Hamas'ın güvenlik ihlallerine karşı gerçekleştirildiği, bölgede yaşanan olaylardan Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL, GAZZE'NİN FARKLI NOKTALARINA YÖNELİK YENİ HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Filistinli direniş gruplarına ait bazı askeri noktaları hedef aldı.

Kentin doğusundaki bir askeri nokta bir kaç füzeyle hedef alındı. Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisine yer verilmezken çevredeki ev ve arazilerde hasar oluştu.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'ne saldırı düzenleyen savaş uçaklarına ateş açan ağır bir makineli tüfeği hedef aldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den, gece saatlerinde İsrail ordusuna ait savaş uçakları ile Yahudi yerleşim birimlerine ateş açan ağır makineli tüfek insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan Filistinli direniş grupları da Gazze Şeridi üzerinde uçaklara karadan havaya füzeler atarak karşılık vermeye devam ediyor.

Filistinli gruplar tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalin (İsrail) saldırganlığına yanıt vermeye devam ediyoruz." denilerek, Gazze'ye yakın olan Yahudi yerleşim birimlerinin bir dizi roketlerle hedef alındığı kaydedildi.

İSRAİL SIĞINAKLARI AÇTI

İsrail makamları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv çevresi de dahil olmak üzere ülkenin güneyinde, kuzeyinde ve merkezindeki yerleşim yerlerinde sığınaklar açıldığı kaydedildi.

Filistinli direniş grupları: İsrail saldırganlığına karşı güçlü bir yanıt verilecek

Gazze'deki Filistinli direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına güçlü bir şekilde cevap vereceklerini duyurdu.

Gazze'deki grupların askeri kanatlarını içine alan Ortak Operasyonlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düşmanın (İsrail'in) Gazze'deki direnişimize ve halkımıza yönelik tehditlerinin gölgesinde, her türlü saldırıya karşı güçlü bir şekilde karşılık vermeye ve halkımızı nerede olurlarsa olsun savunmaya hazır olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve içinde ibadet edenlere karşı saldırısını durdurması çağrısında bulunulan açıklamada, "Düşman kendi iç krizlerini halkımıza ve kutsal değerlerimize ihraç etme maskaralığına son vermelidir." denildi.

HAMAS: GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRGANLIĞINDAN İSRAİL'İ SORUMLU TUTUYORUZ

Hamas, Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırganlığından İsrail'in sorumlu tutulduğu ve saldırılara karşılık verildiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırganlığından işgali (İsrail'i) sorumlu tutuyoruz. Halkımızı ve direniş gruplarını Kudüs ve Aksa'mızı savunmak için işgale karşı açık bir çatışmada birleşmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin devam etmesinin İsrail'in güvenliğini sağlamayacağı vurgulandı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarınca yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılara karşılık verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgalin Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık, hava savunma sistemleri ve roketlerle karşılık veriyoruz." ifadelerine yer verildi.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ'TAN İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISINA TEPKİ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, Siyonist katiller tarafından bombalanıyor." ifadesini kullandı.

İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camianın bu insanlık suçuna sadece seyirci kaldığını belirten Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.

BM: İSRAİL VE LÜBNAN SAVAŞ İSTEMİYOR

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ve Lübnan gerginliğine ilişkin her iki ülkenin de savaş istemediklerini açıkladı.

UNIFIL, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan-İsrail sınırında yaşanan gerginliğin akabinde yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro'nun her iki ülkenin yetkilileriyle görüşmesi neticesinde, "İsrail ve Lübnan savaş istemediklerini söyledi." ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Son 24 saatteki eylemler tehlikeli ve ciddi gerilim riski taşıyor. Tüm taraflara Mavi Hat boyunca tüm eylemlerini durdurması çağrısı yapıyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.