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Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'da evlere saldırdı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 5 beldede bulunan evlere saldırılar düzenledi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 07:48 - Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'da evlere saldırdı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA, ülkenin güneyindeki Blida, Merkebe, Tallusa, Yarun ve Aytarun beldelerindeki evlere İsrail güçlerinin saldırdığını bildirdi.

İsrail askerlerinin Blida'daki evlere bombalı saldırılar düzenlediği, Merkebe ve Tallusa'da evleri yaktığı aktarılırken, Yarun ve Aytarun'da çok sayıda evin ve altyapının hedef alındığı saldırılar kaydedildi.

Saldırılarda, Lübnan ve İsrail arasında yapılan anlaşma beş kez daha ihlal edilirken, resmi açıklamalara göre toplam ihlal sayısı 914'ü buldu.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 75 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, çekildiği yerlerde konutlar ve tarım arazileri dahil büyük çapta yıkıma neden oluyor.

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