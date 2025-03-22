İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2025 Cumartesi / 23 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0415
  • EURO
    41,4051
  • ALTIN
    3679.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusu, Lübnan'ın sınıra yakın beldelerine saldırdı
Dünya

İsrail ordusu, Lübnan'ın sınıra yakın beldelerine saldırdı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınıra yakın beldeleri top atışlarıyla hedef aldığı bildirildi.

AA22 Mart 2025 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın sınıra yakın beldelerine saldırdı
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in güneyinde sınır hattına yakın bazı beldelere saldırılar düzenlediği belirtildi.

Nebatiye vilayetine bağlı Yahmur eş-Şıkeyf beldesinin topçu atışlarına maruz kaldığı aktarılan haberde, sınıra yakın Arnun ve Kefr Tebnin beldelerinin de aynı şekilde İsrail ordusu tarafından hedef alındığı ifade edildi.

Güneyde yer alan Hıyam ve Hula beldelerinin topçu atışlarıyla vurulduğuna dikkat çekilen haberde, İsrail ordusunun ayrıca makineli ağır silahlarla da sınıra yakın Hula, Markaba ve Keferkila beldelerine doğru ateş açtığı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan 3 füzenin hava savunma sistemi tarafından engellendiğini duyurmuştu.

- LÜBNAN İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.