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Dünya

İsrail ordusu ölen askerlerinin sayısını açıkladı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 4 askerinin daha öldüğünü duyurdu.

AA3 Kasım 2023 Cuma 09:06 - Güncelleme:
İsrail ordusu ölen askerlerinin sayısını açıkladı
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki kara harekatında çıkan çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısının 23'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki çatışmalarda dün 4 İsrail askerinin öldüğü, 2'sinin de ağır yaralandığı kaydedildi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinli öldürüldü, en az 32 bin kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 138 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini hedef gösteren İsrail ordusu, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

  • İsrail ordusu
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