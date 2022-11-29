İsrail ordusu, son 24 saatte 5 Filistinliyi şehit etti

İsrail ordusu, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde düzenlediği baskınlarda son 24 saatte 5 Filistinliyi öldürdü. İsrail güçlerinin, açtığı ateş sonucu Ramallah'ın kuzeybatısındaki Kafr Ein'de 22 ve 21 yaşındaki Jawad ve Thafer Rimawi, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında 45 yaşındaki Rani Fayez Abu Ali, El Halil'in kuzeyindeki Beit Ummar kasabasında 44 yaşındaki Mufeed Ikhlil hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, İsrail güçlerinin açtığı ateşin son kurbanın ise Ramallah'ın doğusundaki el-Mugir köyünde göğsünden ciddi şekilde yaralanan 21 yaşındaki Raed Ghazi Na'ssan olduğu bildirildi. Na'ssan'ın Ramallah'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistinli aktivistler, İsrail güçlerinin el-Mugir köyüne baskın düzenlediğini ve köye girişlerini engellemeye çalışan Filistinlilere ateş açtığını aktardı.

El-Mugir'deki baskın sırasında çekilen görüntülerde Na'ssan'ın İsrail güçlerinden kaçtığı sırada vurularak yere düştüğü ve çevredekileri tarafından hızla bölgeden uzaklaştırıldığı görüldü.