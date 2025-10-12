İSTANBUL 18°C / 12°C
Dünya

İsrail ordusu Suriye'de bir köye baskın düzenledi! Bölgeden geçişlere izin verilmiyor

İsrail ordusunun, Suriye'de Muallaka köyüne baskın düzenleyerek, bölgede yol kontrol noktası kurduğu bildirildi. İsrail askerleri, bazı yolları kapatarak sivillerin geçişine izin vermiyor.

ABONE OL

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, İsrail ordusuna ait üç askeri araçtan oluşan konvoy, yasa dışı şekilde Suriye'nin güneybatısında yer alan Kuneytra ilinin Muallaka köyüne girdi.

İsrail askerleri, Muallaka köyüne baskın düzenleyerek yol kontrol noktası kurdu.

Bölgede yasa dışı askeri faaliyet yürüten İsrail askerlerinin, sivillerin geçişine izin vermediği ve bazı yolları kapattığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusuna ait keşif uçaklarının, Suriye hava sahasını ihlal ederek Kuneytra'nın güneyinde uçuşlar gerçekleştirdiği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül 2025'e kadar 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'ün üzerinde kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

