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  • İsrail ordusu tükenmenin eşiğinde! ''Acilen 10 bin askere ihtiyacımız var''
Dünya

İsrail ordusu tükenmenin eşiğinde! ''Acilen 10 bin askere ihtiyacımız var''

Gazze'de gerçekleştirilen işgal hakkında Meclisin Güvenlik Komitesinde konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'Acilen 10 bin ek askere ihtiyacımız var. 4 bin 800 Ultra Ortodoks Yahudiyi (Harediler) askere alabiliriz.' dedi.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 20:08 - Güncelleme:
İsrail ordusu tükenmenin eşiğinde! ''Acilen 10 bin askere ihtiyacımız var''
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İsrail ordu radyosu, Gallant'ın Meclisin Güvenlik Komitesindeki konuşmasını yayımladı.

Habere göre, Gallant, "Acilen 10 bin ek askere ihtiyacımız var. 4 bin 800 Ultra Ortodoks Yahudiyi (Harediler) askere alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde ise ordudaki görevinden emekli olmak isteyen subay sayısında önemli bir artış olduğu belirtildi.

İsrail ordusunda her yıl ortalama 100 ila 120 yüzbaşı ve binbaşı emekli olurken İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasından bu yana bu rütbelere sahip 900'e yakın görevlinin sözleşmelerini feshetme talebinde bulunduğu aktarıldı.

SEBEP 7 EKİM SALDIRILARI

Habere göre, orduda yaşanan bu krizin dayandığı sebepler arasında 7 Ekim saldırıları yer alıyor.

Ordunun Hamas'la yaşadığı çatışmalardaki başarısızlıklara işaret edilen haberde, İsrailli askerlerin takdir görmediklerini hissettikleri, halkın ve bazı politikacıların orduyu gayri meşru hale getirdiğine ilişkin söylemlerine yer verildi.

İsrail ordusunun halihazırda subayları görevlerinde tutma konusunda zorluk yaşadığı kaydedildi.

- YÜKSEK MAHKEMENİN ULTRA ORTODOKS YAHUDİLERİN ZORUNLU ASKERLİKTEN MUAFİYET KARARI

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da oybirliğiyle Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Kararda, askere alınmayanların kamu tarafından finanse edilen sosyal yardım ve eğitim yardımlarından da yararlanamayacaklarına yer verilmişti.

Haredi erkeklerin askerlik hizmetini yerine getirmesi gerektiği yönündeki kararın siyasi ve toplumsal sonuçlarının olması bekleniyor.

Tarihi öneme sahip bu karar, İsrail'de yeni bir iç kargaşaya neden olma ve kültürel bir çatışmayı körükleme potansiyeline sahip bulunuyor.

Askerlik yapmayı reddedenler artık devlet desteği alamayacak. Ultra Ortodoks Yahudileri askerlik hizmetinden kurtaran yasal muafiyet Mart 2024'te sona ermişti.

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

  • İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
  • israil
  • gazze

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