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Dünya

İsrail ordusu, X'te Türkçe hesap açtı

Soykırımcı İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF), Türkiye'nin Suriye'de artan askeri etkisi sonrası sosyal medya uygulaması X'te Türkçe hesap açtı.

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 23:14 - Güncelleme:
İsrail ordusu, X'te Türkçe hesap açtı
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X hesabından Türkçe olarak paylaşılan ilk mesajda, bu hesapların IDF hakkında 'güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak' amacıyla kullanılacağı belirtildi.

X hesabından yapılan ve ordu sözcülerinden Binbaşı Arye Shalicar'ın yer aldığı ilk propaganda videosunda Türkçe olarak, "Merhaba Türkiye, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabına hoş geldiniz. Bu platform, bölgedeki gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Bizi takip edin" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE ARTAN ETKİSİ

İsrail medyasında yer alan habere göre, bu adımın, İsrail'in Suriye'de Esed rejiminin düşmesinin ardından Türkiye'nin bölgede daha güçlü bir oyuncu haline gelmesinin ardından atıldığı belirtildi.

IDF'nin Türkçe X hesabının 4 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

Öte yandan IDF'nin X üzerinde birçok dilde hesabının bulunduğu, ancak Rusça gibi hesapların aktif olmadığı açıklandı.

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