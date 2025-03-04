İsrail ordusu, X'te Türkçe hesap açtı

X hesabından Türkçe olarak paylaşılan ilk mesajda, bu hesapların IDF hakkında 'güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak' amacıyla kullanılacağı belirtildi.

X hesabından yapılan ve ordu sözcülerinden Binbaşı Arye Shalicar'ın yer aldığı ilk propaganda videosunda Türkçe olarak, "Merhaba Türkiye, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabına hoş geldiniz. Bu platform, bölgedeki gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Bizi takip edin" ifadeleri kullanıldı.

İsrail medyasında yer alan habere göre, bu adımın, İsrail'in Suriye'de Esed rejiminin düşmesinin ardından Türkiye'nin bölgede daha güçlü bir oyuncu haline gelmesinin ardından atıldığı belirtildi.

IDF'nin Türkçe X hesabının 4 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

Öte yandan IDF'nin X üzerinde birçok dilde hesabının bulunduğu, ancak Rusça gibi hesapların aktif olmadığı açıklandı.