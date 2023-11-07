İsrail ordusu yerleşim yerine bomba yağdırdı

İsrail tam 32 gündür Gazze'ye bomba yağdırıyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki gelişmeleri aktardığı haberine göre, Rafah kentindeki Şabbura Mülteci Kampı'nda el-Hamayde ailesinin evini hedef alan İsrail uçakları, biri kadın 5 kişiyi öldürdü.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir binayı hedef alan İsrail bombardımanı sonucu bir kişi hayatını kaybetti birçok kişi yaralandı. İsrail uçakları ve topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin Tel el-Heva bölgesindeki Kudüs Hastanesi'nin çevresini, Şatı ve el-Megazi mülteci kamplarını, Zeytun Mahallesi'ni ve Beyt Hanun bölgesindeki birçok yeri bombaladı. Bombardıman sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi. Filistin Kızılayı, İsrail savaş uçaklarının Kudüs Hastanesi çevresini iki füzeyle vurduğunu duyururken yardım kuruluşlarına, Gazze ve kuzey bölgesine acil temel yardımların ulaştırılması çağrısı yaptı.

Öte yandan hastane kaynakları, Kudüs Hastanesi'nde 48 saat, Avde Hastanesi'nde 30 saat, Endonezya Hastanesi'nde 24 saatlik yakıt kaldığını, Endonezya Hastanesi'nde şimdiden bazı bölümlerin hizmet dışı olduğunu duyurdu. Ayrıca, Büreyç Mülteci Kampı'ndaki bir caminin de İsrail savaş uçakları tarafından vurulduğu bildirildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistin Ulusal Girişim Hareketi, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ), İsrail'in Gazze Şeridi'ne 32 gündür devam eden saldırılarına karşı koymak için "birleşik ulusal liderlik" oluşturma çağrısında bulundu

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: (İsrail'in zorla göç ettirme baskısına rağmen) Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde halen yaklaşık 900 bin vatandaş yaşıyor

İsrail saldırılarında Gazze'de şehit olan Filistinlilerin sayısı 10 bin 328'e yükseldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini belirterek, "Durum son derece gergin ve insani açıdan felaket niteliğinde." dedi.

İsrail ordusu, Beyt Lahya'da bir yerleşim yerini peş peşe bombaladı.

Amerikalı emekli albay ve eski diplomat Mary Annette Wright, ABD'yi İsrail'e sağladığı fon ve silah yardımlarını durdurmaya çağırdı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid ile İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve bölgedeki insani durumu görüştü.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 24 gazeteciyi gözaltına aldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "sırdaşı" olarak nitelendirilen İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Amidror, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sona erince İsrail'de seçime gidilmesi gerektiğini söyledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vererek bir dizi yeni adımlar attığını duyurdu

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail tarafına tanksavar füzesiyle saldırı hazırlığındaki bir grubu hedef aldığını duyurdu

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 48 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Gazze'deki sivil ölümler nedeniyle özellikle Batılı ülkelerde desteklerinin azalmakta olduğu uyarısında bulunarak, "Avrupa'da kamuoyunu kaybediyoruz ve 1 ya da 2 hafta içinde Avrupa'da hükümetleri kaybetmeye başlayacağız. Bir hafta sonra da Amerikalılarla aramızdaki sürtüşme su yüzüne çıkacak." dedi.

İsrail ordusunun Gazze'ye aralıksız saldırıları sürerken, eski Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, Başbakan Anthony Albanese'e "İsrail'e destek ziyaretinde bulunmaması" çağrısı yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güvenliğini tam olarak kontrolleri altına almak istediklerini belirterek "süresiz işgal" mesajı verdi

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin Filistin'i destekleyen paylaşımları nedeniyle işine son verilen Filistin asıllı Kanadalı gazeteci Zahraa Al-Akhrass, "Batı medyası tarafsız olduğunu iddia ediyorsa Filistinlileri susturmadan, tehdit etmeden, haksızlığa sessiz kalınmasını istemeden sesimizi duyurmamıza izin vermeli." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek, "İsrail'in amacı Hamas değil, tamamen Filistin'i haritadan silmek." dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) İngiltere Direktörü Yasmine Ahmed, Gazze'deki savaş suçlarına ve insan hakları ihlallerine son vermesi için İsrail'e baskı yapılmasının, özellikle de bu ülke üzerinde etkisi olan Batılı ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'de, yabancı devletlerin Hamas'a finans desteğinde bulunmasını önlemek için sunulan yasa tasarısına ilişkin, ülkesinin tek taraflı yaptırımları kabul etmeyeceğini söyledi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine düzenlediği baskın sırasında bir Filistinliyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan halkın yüzde 70'inin İsrail saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği gece baskınlarında Filistinlilerin direnişiyle karşılaştı.

05:51 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne aralıksız saldırıları ikinci ayına girerken kentte 192 caminin çeşitli şekillerde hasar gördüğü bunlardan 56'sının tamamen yıkıldığı bildirildi.

03:52 İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu.

03:05 Kudüs'ün kuzeybatısında İsrail güçlerinin Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

03:03 Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'ya ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de belediye meclisi, Gazze'de ateşkes çağrısı yapan önergeyi oy birliğiyle kabul etti.

02:47 Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Hamas Hareketi'nin İsrail işgalinin oluşturduğu zor şartlarda ortaya çıkmış bir düşünce olduğunu söyledi.

02:43 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, "7 Ekim'den bu yana 10 bin Filistinlinin öldürülmesi, insanlığın temel değerlerine meydan okuyor." açıklamasında bulundu.

02:41 Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "artık orantılı olmadığını" belirtti.

02:26 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Hindistan Başbakanı Nerandra Modi, Filistin'deki gelişmelere ilişkin istişarede bulundu.

02:04 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından 7 Ekim'den bu yana 6. kez toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yine anlaşmaya varamadı.

01:55 Londra'da 4 haftadır her cumartesi gerçekleştirilen Filistin'e destek yürüyüşlerini organize eden gruplar, İçişleri Bakanı Suella Braverman ve Londra Metropolitan Polisi'nin bu hafta sonu düzenlenecek beşinci yürüyüşün iptal edilmesi çağrısına rağmen tekrar yürüyeceklerini duyurdu.

01:07 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 118 yardım tırının daha girdiğini duyurdu.

00:58 ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun, Hamas'ın elindeki rehineler dahil, "Gazze ve Batı Şeria'daki son gelişmeler" hakkında konuştuğu bildirildi.

00:54 İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi.

00:53 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba tehdidinin "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

00:28 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Filistin'de devam eden insani krizi görüştü.

00:18 Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde istihdamın yüzde 60'tan fazlasının yok olduğunu bildirdi.

00:12 Fransa'nın İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'ye 54 ton yardım gönderdiği bildirildi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 345'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'si kadın olmak üzere 10 bin 22 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 160 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.