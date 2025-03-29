İsrail ordusunda ''Gazze'' depremi! Geri dönmeyi reddediyorlar

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırıları yeniden başlatan İsrail'de çok sayıda yedek asker çatışmalara dönmeyi reddediyor.

Haberde, İsrail ordusunun tıbbi biriminde yarbay rütbesindeki ve altındaki onlarca yedek asker ve subayın Gazze'deki savaşa geri dönmeyi reddettiği kaydedildi.

Söz konusu askerler, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozarak saldırılara yeniden başlatmasına karşı tutumlarını yansıtan bir mektup yayınladı.

Askerler, İsrail yönetimine Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçme çağrısında bulunurken "uluslararası hukuku ihlal ederek toprakların ele geçirilmesini ve buralara yerleşilmesini reddettiklerini" açıkladı.

Savaşın "mantıksız" bir şekilde uzun sürmesini eleştiren askerler, "her iki taraftaki sivillere ve sosyal dokuya zarar veren savaşın İsrail devletinin geleceğini tehlikeye attığını" kaydetti.

Askerlerin bu tutumu, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasına ilişkin bir protesto olarak değerlendirildi.

İsrail'deki yüzlerce yedek subay ve asker dün de Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e bir mektup yazarak Gazze'ye saldırılara ilişkin hoşnutsuzluklarını ifade etmişti.

Yedek subay ve askerler, Genelkurmay Başkanı Zamir'den Gazze'ye saldırı hedeflerinin net olarak tanımlanması ve saldırıların ne zaman biteceğine ilişkin net bir tarih belirlenmesi talebinde bulunmuştu.

İsrail devlet televizyonu KAN, mektubun "alışılmadık" olduğuna işaret etmişti.

- ⁠⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı da 114 bin 25'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta düzenlediği baskın sırasında 3 Filistinliyi gerçek mermiyle yaralarken, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de camide namaz kılanlara saldırdı.

01.37 Fas'ın başkenti Rabat'ta binlerce kişi, Filistin ile dayanışma gösterisi düzenleyerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlatmasını kınadı.

00.20 Hamas, İsrail'in 6 gün önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın Tel es-Sultan bölgesinde ilk yardım ve sivil savunma ekiplerini hedef almasıyla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istedi.

00.15 İsrail ordusundan onlarca yedek askerin, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılmayı reddettiği belirtildi.