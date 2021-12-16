İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2021 Perşembe / 12 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,4349
  • EURO
    17,4733
  • ALTIN
    886.358
  • BIST100
    2230.22
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail ordusunda şok! 100 bin tanesi çalındı
Dünya

İsrail ordusunda şok! 100 bin tanesi çalındı

İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile bölgesinde İsrail ordusuna ait acil durum cephaneliğinden 100 binin üzerinde M16 piyade tüfeği mermisinin çalındığı bildirildi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 14:46
ABONE OL

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrailli subayların Yukarı Celile'nin Ayn ez-Zeytun bölgesinde orduya ait acil durum cephaneliğine kontrole gittikleri sırada olayın açığa çıktığı belirtildi.

Haberde, subayların, cephanelikten 100 binden fazla M16 piyade tüfeği mermisinin eksik olduğunu tespit ettiği aktarıldı.

Söz konusu mermilerin bir buçuk ay önce çalındığı kaydedilen haberde, İsrailli ilgili makamların konuyla ilgili soruşturma yürüttüğü ifade edildi.

İsrail'in Kanal 7 televizyonunun polis yetkililerine dayandırdığı haberinde de çalınan mermi sayısının 150 binden fazla olduğu iddia edildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada ise olayın "tehlikeli ve olağandışı" olduğu belirtilerek, ordunun acil durum hazırlığının zarara uğradığı vurgulandı.

  • İsrail
  • İsrail ordusu
  • piyade tüfeği mermisi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.