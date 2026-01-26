İSTANBUL 18°C / 12°C
İsrail ordusunda ''Türkiye'' korkusu! Tümgeneral Milo: Bu büyük bir sorun

Türkiye ve Katar'ın bölgesel dengeler açısından 'büyük bir sorun' olduğunu ileri süren İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, Suriye'ye ilişkin olarak sahadaki durumun 'karmaşık ve zor' olduğunu, İsrail ordusunun güneyinde işgali sürdürdüğü Suriye'de saldırılara devam edeceğine işaret etti.

AA26 Ocak 2026 Pazartesi 08:33 - Güncelleme:
Kanal 12 televizyonunda yayınlanan açıklamasında Tümgeneral Milo, ABD'nin İran'a saldırma olasılığı çerçevesinde İsrail ordusunun yaptığı hazırlıklara değindi.

Tümgeneral Milo, "Amerikalıların hem Basra Körfezi'ne hem de Orta Doğu geneline yaptığı askeri yığınağı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu durumun nereye gideceğini bilmiyoruz." diyen Milo, Washington'un Tahran'a saldırmayı seçmesi halinde bunun İsrail'i de etkileyebileceğini ve İran'ın vereceği yanıtın kendileri üzerinden olma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

İsrailli komutan, ayrıca Hizbullah'ın daha geniş bir çatışmaya dahil olup olmayacağının yakından izlendiğini belirterek, "Çok dikkatliyiz, hazırlıklıyız ve hem güçlü savunma hem de taarruz hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Katar'ın bölgesel dengeler açısından "büyük bir sorun" olduğunu ileri süren Tümgeneral Milo, Suriye'ye ilişkin olarak sahadaki durumun "karmaşık ve zor" olduğunu, İsrail ordusunun güneyinde işgali sürdürdüğü Suriye'de saldırılara devam edeceğine işaret etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin muhtemel İran saldırısına atıfla, İsrail ordusunun hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabileceklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığını duyurmuştu.

