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Dünya

İsrail ordusundaki Fransız asıllı askerler hakkında suç duyurusu

Fransa'da, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız asıllı asker hakkında, 'Gazze'deki insanlığa karşı suçlara ve savaş suçlarına 'ortaklık' ettikleri' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
İsrail ordusundaki Fransız asıllı askerler hakkında suç duyurusu
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Portes, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze ve Batı Şeria'da işlediği suçların boyutuna dikkati çekti.

Muhalif milletvekili, Gazze ve Batı Şeria'da savaşan Fransız asıllı askerler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcılığına gönderdiği suç duyurusu dilekçesini de paylaşan Portes, bölgede İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız asıllı askerin bulunduğunu kaydetti.

Thomas Portes, 7 Ekim'den bu yana yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere Gazze halkının yüzde 1'inin öldürüldüğünü anımsatarak, Gazze'de sivillerin zorla yerlerinden edildiğini vurguladı.

Milletvekili Portes, son iki ayda birçok uluslararası hukuk uzmanı ve insan hakları kuruluşunun, bölgede yaşanan zulümleri, "savaş suçları", "insanlığa karşı suçlar" veya "soykırım" olarak nitelendirdiğini hatırlattı.

Gazze'de insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlendiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu belirten Portes, Gazze'de görevli Fransız asıllı askerlerin bu suçlara "suç ortaklığı" yaptığını ve bu nedenle adalet karşına çıkmaları gerektiğini savundu.

Portes, Fransız adaletinin, bölgede görevli Fransızların uluslararası hukuka ve Fransız hukukuna aykırı eylemlerindeki sorumluluğu araştırmakla yükümlü olduğuna işaret etti.

  • Gazze suç duyurusu
  • Fransız askerleri
  • savaş suçları

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