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Dünya

İsrail ordusundaki kayıplar Tel Aviv'i endişelendiriyor! Netanyahu Hizbullah ile ateşkes arayışında

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah ile yaşanan çatışmaların sonlandırılarak bir anlaşmaya varılması konusunu görüşmek için ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 danışmanı ile bir araya geldi.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
İsrail ordusundaki kayıplar Tel Aviv'i endişelendiriyor! Netanyahu Hizbullah ile ateşkes arayışında
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Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun Batı Kudüs'te Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların sonlandırılarak bir anlaşmaya varılması konusunun ele alındığı ifade edildi.

İRAN KONUSU ELE ALINDI

Haberde ayrıca, İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerine yeniden başlanmasına yönelik çabalar ve "İran" konusunun da ele alındığı kaydedildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden ise görüşmeye ve içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İspanya'dan İsrail'e soğuk duş

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.

ÜST DÜZEY İSİMLERLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Netanyahu, Lübnan'da Hizbullah ile yaşanan çatışmalara diplomatik çözüm bulmanın yollarını görüşmek üzere 29 Ekim'de bakanlar ve üst düzey askeri yetkililerle bir araya gelmişti.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarında "sona yaklaşıldığını" iddia etmişti.

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Söz konusu yetkili, İsrail ordusunun Lübnan'daki kara saldırılarını "1-2 hafta içinde" sonlandırabileceğini ileri sürmüştü.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati dün yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, "gelecek günler ya da saatlerde" İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanabileceğini söylemişti.

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