İsrail ordusundan Cenin Mülteci Kampı'na baskın: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait savaş uçakları ve topçuları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yoğun saldırılarını sivil hassasiyeti gözetmeden savaşın 34'üncü gününde de devam etti.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ve Nasr Çocuk Hastanesi çevrelerini ve bazı bölgeleri bombalamayı sürdürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberlerine göre, binlerce hasta ve sığınmacının bulunduğu Şifa Hastanesi, İsrail uçaklarından aralıklarla atılan füzelerin hedefi oldu.

Aydınlatma fişeklerinin eş zamanlı kullanıldığı saldırılar sonucu hastane çevresine şarapnel parçaları zarar verdi.

Yine kentin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'ne yönelik düzenlenen hava saldırısı sonucu çevrede bulunan 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.

Öte yandan Rafah kentinin doğusuna da İsrail topçuları tarafından atışlar yapıldı.

İSRAİL GÜÇLERİNİN CENİN MÜLTECİ KAMPI'NA BASKININDA 7 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 7 Filistinli hayatını kaybetti, 13'ü yaralandı.

İsrail güçleri, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi. Baskınlara karşı çıkan Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de 7 Filistinliyi öldürdüğü, 13'ünü yaraladığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "Cenin'de kendilerine ait ambulansın hedef alındığı, bir sağlık görevlisinin gerçek mermiyle sırtından yaralandığı" aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı 172'ye yükseldi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere 25 ton insani yardım gönderdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan binlerce çocuk, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çocukları öldürmesini protesto etti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir kadın ile gazetecinin olduğu 29 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İngiltere'de Filistin destekçisi grup, İsrail ordusuna askeri malzeme desteği verdiği gerekçesiyle Fransız savunma ve güvenlik şirketi Thales'ın Londra'daki merkez binasının girişinde camları kırmızıya boyadı ve Filistin bayrağı açtı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rasim Özgür Dönmez, İsrail-Filistin çatışmasında Binyamin Netanyahu hükümetinin tasfiyesi ve Filistin Devleti'nin kurulma sürecine doğru gidildiğini söyledi.

Van'ın Edremit Belediyesi, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de hayatını kaybeden binlerce kişi anısına fidan dikilmesi, anıt yaptırılması ve Gazze'nin yeniden inşasına yönelik çalışmalara destek verilmesi kararı aldı.

Filistin'in Hartum Büyükelçisi Samir Taha, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının aslında 7 Ekim'de başlamadığını, 75 yıldır tarihteki en uzun işgali yaşayan Filistin halkının türlü katliamlara maruz kaldığını belirterek "Modern tarihte benzeri görülmemiş bir savaş ve soykırım yaşıyoruz." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2023 yılı Türkiye Raporu'nu eleştirerek, "Raporda yer alan, özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in "terör yanlısı" olarak tanımlanan çevrim içi içeriklerin izlenmesini yasaklayan yasayla Filistinlilere yönelik baskıyı genişletmeyi amaçladığı belirtiliyor.

İsrail'in bir aydan uzun süredir kapsamlı saldırılarla birlikte su, akaryakıt ve ilaç girişine de izin vermediği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlardan kurtulan Filistinlilerin hayatını susuzluk tehdit ediyor.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu son 3 günde 8 hastaneyi doğrudan bombaladı; saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana 18 hastane hizmet dışı kaldı.

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında 1 askerinin daha öldürüldüğünü ve biri subay 4 askerinin ağır yaralandığını açıkladı.

ABD'de Kongre çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması ve ateşkes yapılması için Kongre binası önünde protesto gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef aldığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi öldürdü.

03:34 İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve ABD yönetiminin desteği, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği önünde protesto edildi.

03:09 Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 106 yardım tırının daha giriş yaptığı duyuruldu.

03:06 Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib'in, Gazze'ye destek için kullandığı ifadelere "kesinlikle katılmadıklarını" belirtti.

03:00 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün tıbbi yardım malzemelerini taşıyan yardım konvoyun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne ulaştırıldığını bildirdi.

02:58 Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Gazze'de şu anda şiddetin durdurulması gerektiğini, geleceği konuşmak için henüz erken olduğunu dile getirdi.

02:16 Galler Bölgesel Parlamentosu (Senedd), Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan önergeyi 24'e karşı 19 oyla kabul etti.

02:07 Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı'ndan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 187 yardım tırı daha girdiğini duyurdu.

01:57 İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 15 şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçının hayatını kaybettiği bildirildi.

01:30 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'ni bölme planlarının kabul edilemez olduğunu ve Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

01:16 Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye İsrail'in Gazze'ye yönelik nükleer silah kullanılması yönündeki tehditlerini etkisiz hale getirecek tedbirler alınmasını istedi.

00:19 İsrail ordusu, düzenlenen roket saldırılarına karşılık Lübnan'da Hizbullah'a ait hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu bildirdi.

00:16 İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

00:04 İsrail'in, Gazze'de Hamas'ın elindeki İsrailli esirlere karşılık Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını içeren "büyük ve geniş bir anlaşmayı düşünmeye hazır olduğu" öne sürüldü.

00:03 İngiltere'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Lord Tarık Ahmed, Filistin meselesinde iki devletli çözümün Ortadoğu'da barış ve güvenlik için "nihai bir hedef" olduğunu söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 34'ü Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 351'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.