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Dünya

İsrail ordusundan Esed'in komutanına görüntülü mesaj: Sizi görüyoruz

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin komutanlarından Ali Ahmed el-Esa'ad'a ait olduğu ve Suriye'de Hizbullah'ın bulunduğu bir noktada çekildiği söylenen bir görüntüyü, 'Sizi görüyoruz. Bunu bir uyarı olarak düşünün.' mesajıyla paylaştı.

AA10 Nisan 2020 Cuma 16:17 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 16:17
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İsrail Ordusu Basın Ofisinden yapılan görüntülü açıklamada, Esed'in ordusuna bağlı Birinci Kolordu Komutanı Tümgeneral Esa'ad'ın Suriye topraklarında Hizbullah'a ait bir mevkiyi ziyaret ettiği belirtildi.

Tam olarak ne zaman ve nerede çekildiğine ilişkin bilgi verilmeyen görüntüde, çok sayıda rejim askerinin yer aldığı görülüyor.

Görüntüde yer alan askerler arasında Birinci Kolordu Komutanı Tümgeneral Esa'ad'ın da bulunduğu kaydedilen İsrail ordusunun açıklamasında, "Sizi görüyoruz. Bunu bir uyarı olarak düşünün. Hizbullah'ın bir askeri güç olarak Suriye'ye yerleşmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.

İsrail, Suriye'de İran ve Hizbullah'a ait olduğunu söylediği hedeflere yönelik sık sık saldırılar düzenliyor.

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