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Dünya

İsrail ordusundan Gazze sınırına yığınak

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına devam eden İsrail ordusu, sınıra yakın bölgelere de yığınak yapmayı sürdürüyor.

AA10 Ekim 2023 Salı 10:55 - Güncelleme:
İsrail ordusundan Gazze sınırına yığınak
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İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının öncülüğündeki Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sürerken, bölgede tansiyon giderek artıyor.

İsrail ordusu dün gece ve bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına devam etti.

Öte yandan İsrail ordusu Gazze sınırına yakın bölgelere yığınak yapmaya devam ediyor.

İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze'ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.

İsrail'in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Gazze'nin birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Gazze'den yükselen dumanlar sınırın İsrail tarafından görülebiliyor.

Bölgede sık sık İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin sesleri duyuluyor.

  • Gazze saldırısı
  • İsrail sınırı
  • hava saldırısı

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