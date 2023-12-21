İsrail ordusundan Gazze'de 230 noktaya hava saldırısı

İsrail, 76 gündür Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını sürdürüyor.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına ve bölgede derinleşen insani krize rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e ait hava araçlarının son 24 saatte, Gazze'de yaklaşık 230 yere saldırı düzenlediği bildirildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

- BOMBALANAN YERLERDE 6 BİN 700 KAYIP VAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.

Saldırılarda öldürülenlerin 8 binden fazlasını çocuk, 6 bin 200'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in devam eden saldırılarında 52 bin 600 Filistinli yaralandı.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği saldırıda, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaklaşık 230 yere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim ve Beytülahim kentlerine düzenlediği baskında biri avukat, 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransız, Alman ve İngiliz mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmesinde "bağımsız bir Filistin devleti" için taahhüdünü yineledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 8'inin de ağır yaralandığını açıkladı.

07:05 İsrailli gardiyanların, ülkenin güneyinde bulunan Negev Çöl Cezaevi'ndeki Filistinli bir mahkumu darp ederek öldürdüğü bildirildi.

06:03 İsrail'in, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 300 kadar Filistinliyi zor şartlar altında tuttuğu bildirildi.

05:05 Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Hadi Haşim, "İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli." dedi.

02:35 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin güneyindeki Eilat kentini hedef alan her türlü saldırıya karşılık vereceklerini söyledi.

01:12 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İsrail'den er-Rimal Mahallesi'nde ailelerinin gözleri önünde silahsız 11 Filistinlinin öldürülmesine ilişkin iddiaları derhal soruşturmasını istedi.

01:09 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırılarının Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halkı hedef almak anlamına geldiği fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

00:28 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de 5 yaş altındaki çocuklarda görülen ishal vakalarında çatışma öncesi döneme göre 25 kat artış yaşandığını bildirdi.

00:18 Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes, hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız vatandaşı askerin, Filistin topraklarındaki savaş suçlarına ne denli karıştığının incelenmesini istedi.

00:13 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail saldırıları nedeniyle ölen Filistinli sayısının 20 bini aşmasıyla ilgili, "Gazze'de vahşi çatışmanın bu kadar uzun sürmesi, ortak bilincimizde silinmez leke olarak kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

00:11 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastanenin minimum seviyede faaliyet gösterdiğini ve çok sınırlı bakım sağladığını bildirdi.

00:05 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71'inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini bildirdi.