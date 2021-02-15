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Dünya

İsrail ordusundan hava tatbikatı

İsrail Hava Kuvvetleri, savaş hazırlıkları durumunu iyileştirmek için ülkenin kuzey sınırında 'sürpriz' hava tatbikatına başladı.

AA15 Şubat 2021 Pazartesi 12:28 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 12:28
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 17 Şubat Çarşamba günü sona erecek tatbikat nedeniyle ülkedeki hava hareketliliğinin artacağı ve bölgede patlama seslerinin duyulabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Tatbikat, kuzey cephesindeki savaş senaryolarının simülasyonunu içeriyor ve hava üstünlüğünü sürdürmek, ülkenin hava sahasını korumak, saldırı ve istihbarat toplama dahil olmak üzere (hava kuvvetlerinin) çekirdek görevlerindeki tüm bileşenler test edilecek." ifadelerine yer verildi.

"Galilee Rose" adı verilen tatbikatın duyurusunun İsrail ordusunun Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresinde bazı hedeflere bir dizi saldırı düzenlediği iddiasından saatler sonra gelmesi dikkati çekti.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, sabahın erken saatlerinde Şam'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

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