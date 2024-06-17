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Dünya

İsrail ordusundan Netanyahu'ya isyan: Darbe olabileceği iddiaları gündemde

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 255 gündür aralıksız devam ederken, İsrail ve kabinesindeki çatlak da her geçen gün büyüyor. Diğer yandan Filistin'i hemen her gün bir ülke devlet olarak tanıyor. 24 TV'de yayınlanan ‘Masada ne var?' programına konuk olan Hukukçu-Yazar Rahim Er konuya ilişkin iddialarda bulundu. Rahim Er, “Kendi ordusu Netanyahu'ya dolaylı olarak isyan etmiştir. Bunun bir adım sonrası olarak darbe gelebilir. Başka ülkeler de darbe oluyor da İsrail'de neden olmasın?” dedi.

17 Haziran 2024 Pazartesi 23:21 - Güncelleme:
İsrail ordusundan Netanyahu'ya isyan: Darbe olabileceği iddiaları gündemde
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İsrail'in Gazze'de çeşitli bölgelerindeki evlere düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi. Gerek tüm dünya ülkelerinde gerekse İsrail'de Filistin'e destek devam ediyor. Her geçen gün ülkeler Filistin'i devlet olarak tanırken, İsrail içinde de çatlak büyüyor.

Hukukçu-Yazar Rahim Er, İbrahim Güneş'in moderatörlüğünde yayınlanan "Masada ne var?" programına konuk oldu. Konuyla alakalı çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Er, İsrail'in içindeki iç krizden dolayı ileriki günlerde darbe olabileceğini iddia etti.

"NETANYAHU'YA KASAP DEĞİL CELLAT DEMELİYİZ"

Hukukçu-Yazar Rahim Er'in konuşmalarından satır başları:

İsrail'de Netanyahu'ya karşı ciddi bir muhalefet var. Değişik dünya şehirlerinde ve üniversitelerinde tarihte eşi benzeri olmayan siyonist zulme karşı gösteriler olmakta. Netanyahu'ya Gazze kasabı değil Gazze celladı demeliyiz.

"İSRAİL'DE DARBE OLABİLİR"

Kendi ordusu Netanyahu'ya dolaylı olarak isyan etmiştir. Bunun bir adım sonrası olarak darbe gelebilir. Başka ülkeler de darbe oluyor da İsrail'de neden olmasın?

"BİR ŞEYLERİN OLMASI İCAB EDER"

Vatandaş muhalefet ediyorsa, dünyadaki vicdanlı insanlar bu zulme isyan ediyorsa 40 bin insanı katletmişse orada bir şeylerin olması icap eder.

"BIDEN 'BARIŞIN MİMARI' UNVANINI KAZANMAK İSTİYOR"

Biliyorsunuz ki ABD'de kasım ayında başkanlık seçimi var. Biden, BM'ye bir teklif sundu. Burada maksadı 'Biden barışın mimarı' unvanını kazanmaktı. BM tarafından kabul edildiği halde uygulama şansı bulmadı. Aynı Biden, BM'nin kabul ettiği ateşkes kararlarını veto etmişti. Seçimler yaklaştığı için bu planı öne sürdüler.

"OLAY BEYAZ SARAY'IN KONTROLÜNDEN ÇIKTI"

Ortada bir seçim hesabı olduğundan netice alınması mümkün değil. Artık olay Beyaz Saray'ın kontrolünden çıkmış durumda. Çünkü hemen her gün bir ülke, Filistin'i devlet olarak tanımaktadır. Filistin, BM'de gözlemci devlet, genel kurulda karar verme hakkı yok. Filistin'i tanıyan devletler, Filistin'in de karar verme hakkına sahip olmasını istiyor.

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