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Dünya

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldü

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanında 92 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

AA17 Aralık 2023 Pazar 12:24 - Güncelleme:
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 92 gazeteci öldü
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in son iki gündür Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanında gazeteci Rami Bedir ve Asım Kemal Musa'nın öldürüldüğü belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 92'ye yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek" amacıyla kasıtlı şekilde öldürdüğü belirtilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkının iradesini kırma konusunda başarısız olduğu aktarıldı.

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