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Dünya

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 304 gündür aralıksız devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Amudi ailesinin evini hedef alması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Sivil savunma ekipleri ve bölgedeki Filistinliler, enkazda arama kurtarma çalışması yaptı.

5 Ağustos 2024 Pazartesi 06:52 - Güncelleme:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor
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İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 304. gününde sürüyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:09 İsrail Kanal 12 televizyonu, yaklaşık 150 bin İsraillinin, pek çok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülke dışında mahsur kaldığını iddia etti

02:49 Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla saldırı düzenlendiği bildirildi

00:27 Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bölgede gerilimin önlenmesinin "Gazze'ye saldırıların durması ve Lübnan'a genişlememesine bağlı" olduğunu belirtti

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