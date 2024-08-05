İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 304. gününde sürüyor.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03:09 İsrail Kanal 12 televizyonu, yaklaşık 150 bin İsraillinin, pek çok hava yolu şirketinin Tel Aviv seferlerini durdurması sebebiyle ülke dışında mahsur kaldığını iddia etti

02:49 Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine füze ve SİHA'larla saldırı düzenlendiği bildirildi

00:27 Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bölgede gerilimin önlenmesinin "Gazze'ye saldırıların durması ve Lübnan'a genişlememesine bağlı" olduğunu belirtti