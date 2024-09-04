İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 456 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 334. gününde sürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'YE DÜZENLEDİĞİ SALDIRILARDA SON 10 GÜNDE 456 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 334 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 42 kişi yaşamını yitirdi, 107 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde 456 kişi hayatını kaybetti, 930 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 861'e, yaralı sayısı da 94 bin 398'e yükseldi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'de emekli generallerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Filistinlilerin tehcirine ilişkin bir plan hazırlayarak hükümete sunduğu ortaya çıktı

İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın, görevinden istifa ettiği belirtildi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 456 Filistinli hayatını kaybetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, mayıs ayında resmi olarak tanıdıkları Filistin Devleti ile ilk ikili zirveyi yıl sonundan önce yapacaklarını açıkladı

ABD'deki Washington Post Gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır ile Gazze Şeridi sınır hattındaki 14 kilometrelik Philadelphi Koridorunda asker bulundurma ısrarının "ateşkes ihtimalini tehlikeye attığı" değerlendirmesinde bulundu

İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine arabuluculuk eden ülkelerin 6 Eylül Cuma günü bir "orta yol çözüm planı" sunabileceği belirtildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin merkezinde 1 Eylül'de başlayan "çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 189 binden fazla çocuğun aşılandığını açıkladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu 30 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin Hamas ile yürütülen müzakereleri durdurmaya çalıştığını söyledi

Filistin Kızılayı, 11 aydır devam eden İsrail saldırıları boyunca aralarında hasta, yaralı ve ölülerin de bulunduğu 100 bin kişiye ulaştıklarını duyurdu.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasına ilişkin Hamas ile yürütülen müzakereleri durdurmaya çalıştığını söyledi.

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu oluşan maddi hasarın maliyetinin 18.5 milyar dolar olduğunu duyurdu.

Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) Halkla İlişkiler ve İletişim Sorumlusu Jonathan Purcell, İngiltere'nin İsrail'e kısmı silah ambargosu kararının "yetersiz" olduğunu ve "çok geç" alındığını belirterek, İngiltere'ye, savaş suçu ortağı olmaması için İsrail'e "tam silah ambargosu uygulaması" çağrısında bulundu.

Filistin'in Avrupa Birliği (AB) nezdindeki temsilcisi Büyükelçi Adel Atieh, Birliğin İsrail'in Filistin topraklarındaki hukuksuz eylemlerini durdurmak ve iki devletli çözümü mümkün kılmak için ciddi yaptırımlar uygulaması gerektiğini söyledi.

İsrail ordusu, Irak'tan fırlatılan bir insansız hava aracına (İHA), hava sahasına girmeden müdahalede bulunduğunu duyurdu

İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda şehit olan ve yaralananlar oldu.

Kuzey Kore basını, İsrail'in Filistin'in Tulkarm ve Cenin kentlerine gerçekleştirdiği saldırıları "İsrail güçleri Batı Şeria'da yeni bir soykırıma imza attı" başlığıyla duyurarak uluslararası toplumun İsrail'i "şiddetle kınadığını" vurguladı.

05:24 Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD'den Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yönünde gelecek herhangi bir yeni teklifin, "İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi" ve "Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı" amaçladığını belirtti.

02:03 Kuveyt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'ın Philadelphi Koridoru'ndan Gazze Şeridi'ne silah geçişine göz yumduğuna ilişkin açıklamalarına karşı, Kahire'ye desteğini duyurdu.

01:01 Filistin, "İsrail'in sürdürdüğü yıkıcı savaşının gölgesinde" aşılama kampanyasının devam ettiği Gazze Şeridi'ne 350 bin dozdan oluşan yeni bir çocuk felci aşısı partisinin ulaştığını duyurdu.

00:30 İsrail'in Gazze Şeridi'nde sabahtan beri devam eden saldırılarında 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

00:23 İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'yla ilgili iddialarını eleştirdi.

00:20 İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğine tepki olarak düzenlenen protestolar, binlerce kişinin katılımıyla üçüncü gününde devam etti. Batı Kudüs'teki gösterilerin merkezi ise Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun çevresi oldu. Yürüyüşe geçen grup, Netanyahu'nun Gazze Caddesi'ndeki konutuna doğru ilerlemek istediğinde polis engeliyle karşılaştı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinli öldü, 94 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 682 Filistinli hayatını kaybetti.