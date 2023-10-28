İsrail ordusunun Gazze'ye yoğun saldırıları sürüyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 22'inci güne girildi.

İsrail, telefon ve internet hatlarının tamamen kesildiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, deniz ve karadan saldırılara devam ediyor.

İsrail dün akşam Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Gazze'nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail ordusu, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi.

Gazze'nin birçok noktasını vuran İsrail ordusu, bölgeye sabaha kadar aralıksız bomba yağdırdı.

- SABAH SAATLERİNDEKİ GELİŞMELER

İsrail sabah saatlerinden itibaren de Gazze'nin kuzeyini yoğun obüs atışlarıyla vurmaya başladı.

İsrail'in Gazze sınırında bulunan Sderot kentindeki AA muhabiri, sınırın İsrail tarafında zaman zaman tank hareketliliği görüldüğünü aktardı.

Bölgede ara ara silah sesleri duyuluyor, İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları uçuyor.

Gazze'de telefon ve internet iletişim hatlarındaki kesinti de devam ediyor.

İsrail saldırıları, hükümet binaları, sivillere ait konutları, boş arazileri hedef aldı; çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtı.

Saldırılar, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Şifa ve Endonezya Hastanelerinin çevresinde yoğunlaştı.

- BÖLGENİN KUZEYİNDE ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki AA muhabiri, gece boyunca İsrail ordusunun özellikle şehir merkezi ve kuzeyde "şu ana kadarki en yoğun bombardımanını" gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail ordusunun, denizden de Gazze Şeridi'nin batısına saldırıları devam etti.

Gazze Şeridi içinde Refah, Han Yunus'un batısı, sahil bölgesinde çatışmalar yaşandı. Özellikle, kuzeydeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya'da çatışmalar devam ediyor.

İsrail ordusu, daha önceki açıklamasında gece boyunca abluka altındaki Gazze'nin kuzeyinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 150 yer altı hedefin savaş uçaklarıyla bombalandığını iddia etmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin sabit hat, mobil ve internet iletişim hizmetlerini kasıtlı şekilde kestiğini duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in çeşitli askeri tesislerini bombaladıklarını duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması ciddi anlamda endişe verici.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze'deki Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresinin bombalanması ciddi anlamda endişe verici.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail'in cuma gecesi bölgeye düzenlediği saldırılarda yüzlerce binanın yerle bir olduğunu duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 377 artarak 7 bin 703'e yükseldi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinli sivilleri hedef almasına karşılık Zikim Askeri Üssü'nü bombaladıklarını duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü, saldırının gerçekleştirildiği hedefin vurulduğunu duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze'yi ve sivil nüfusunu yok etmeden Hamas'ı yok etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Eğer Gazze yok edilirse, 2 milyon sakini sürülürse, bu yüzyıllarca olmasa da onlarca yıl sürecek bir felaket oluşturacaktır." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında Yahudi yerleşimcilerin saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın iki üst düzey askeri yetkilisinin öldürüldüğünü duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Gazze'de ateşkes çağrısı yapan karar tasarısına "hayır" oyu kullanan 14 ülkeden 4'ü Avrupa Birliği (AB) üyeleri Avusturya, Macaristan, Çekya ve Hırvatistan oldu.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesilmesiyle ilgili, "Bu, kritik bilgilere, Gazze'deki Filistinlilere yönelik insan hakları ihlalleri ile savaş suçlarına ilişkin kanıtlara ulaşmamızın, direkt olarak bu ihlallere maruz kalanlardan duymamızın daha da zorlaşması anlamına geliyor." açıklamasını yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki personelleri ve sağlık tesisleriyle hala iletişim kuramadıklarını, çalışanlarının güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirtti.

ABD'de "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) adlı grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve ateşkes ilan edilmesi talebiyle New York'taki ünlü Grand Central tren garını kapatarak oturma eylemi gerçekleştirdi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir tutulan İsraillilerden birinin annesi, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar için "bu zaten kaybettiğimiz bir savaş" yorumunu yaparak, "Kızımın canlı olarak geri döneceğinden nasıl emin olabiliriz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye yönelik sürekli artan ve dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanlarının yine kadınları, çocukları, masum sivilleri hedef aldığını, yaşanan insani krizi derinleştirdiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sık ağaçlık ve çalılık bölgelere yoğun saldırılar düzenleyerek buraları yakmaya çalıştığı belirtildi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne dün yoğunlaştırdığı saldırılarını sürdürürken özellikle bölgenin kuzeyinde çatışmalar yaşanıyor.İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarını yoğunlaştırırken Lübnan topraklarından İsrail'e roket atılma girişimine karşılık savaş uçaklarının Hizbullah'a ait askeri hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, gece boyunca, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 150 yerin hava saldırılarıyla vurulduğunu bildirdi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki El-Celezun Mülteci kampına baskın düzenleyerek, biri çocuk 7 Filistinliyi gözaltına aldı ve 2 katlı bir evi yıktı.

06:21 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin halkına acil yardım ve uluslararası koruma sağlanmasının gereğini belirtti ve uluslararası toplumu Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarının durması konusunda sorumluluk almaya çağırdı.

05:48 Dünya Gıda Programı (WFP), insani operasyonlarının kapsamını genişletmesi ve gelecek 2 ay içinde 1,1 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırabilmesi için Gazze'ye her gün 40 tırın giriş yapması gerektiğini belirtti.

04:54 Arap Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşılayarak, bunun ,"uluslararası toplumun gerçek iradesini yansıttığı" değerlendirmesinde bulundu.

03:07 İsrail'in, bu gece yarısı düzenlediği hava saldırılarında Şifa ve Endonezya hastanelerinin çevresi ile Gazze Şeridi'ndeki Bureyc Mülteci Kampı'nı hedef aldığı bildirildi.

02:50 Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararını memnuniyetle karşılarken, dünya ülkelerinin bu karara uyarak İsrail'i ateşkes ilan etmeye zorlamasını istedi.

02:43 Tunus'un Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Tarık Adab, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararına ilişkin oylamada, "işgalci güçlerin işlediği savaş ve soykırım suçları açık ve güçlü bir şekilde kınanmadığı" için çekimser oy kullandıklarını söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları, İsrail Başkonsolosluğu önü ile Saraçhane ve Üsküdar Kısıklı'da protesto edildi.

02:31 ABD'de, barış yanlısı Yahudi gruplar, İsrail'in Gazze operasyonunu durdurması için New York'taki ünlü Grand Central tren garını işgal ederek "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

02:14 Türk Kızılay'ı, Gazze'de hiçbir iletişim kanalının çalışmaması nedeniyle yerel personelle iletişim kuramadıklarını açıkladı. Türk Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamada, "Üzülerek belirtmeliyiz ki, Gazze'deki yerel personelimizle iletişim kuramıyoruz. Maalesef hiçbir iletişim kanalı çalışmıyor ve tüm insani yardım çalışanları ile ilgili büyük bir endişe içindeyiz. İnsani yardım çalışanları, sağlık görevlileri ve siviller hedef olmamalıdır. BM Genel Kurulu'nda kabul edilen, Gazze'de "acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes" çağrısına en kısa sürede uyulması gerekmektedir" denildi.

02:14 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

02:08 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in Gazze'yi dış dünyaya bağlayan tüm uluslararası iletişim kanallarını engellemeyi amaçlayan karartma uygulaması, açıkça savaş suçu işleme niyetini göstermektedir. Bu, İsrail'in sivillerin hayatlarını mahvettiğine dair çirkin gerçeği gizleme girişimidir." ifadelerini kullandı.

02:06 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin Ulusal Halk Radyosu'na (NPR) verdiği röportajda İsrail saldırıları nedeniyle bölgenin barut fıçısı haline geldiğini söyleyerek, "Hamas'ın eli her zamankinden çok daha güçlü ve kararlı bir şekilde tetikte" dedi.

02:03 Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesini hedef göstermesinin ardından "Hastaneleri hedef almanın hiçbir haklı nedeni yoktur." açıklamasında bulundu.

01:45 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan "Gazze'de kalıcı insani ateşkes çağrısı" kararının, "Filistinlilerin öldürülmesine ve savaş suçlarına karşı açık bir duruş" olduğunu belirtti.

01:36 İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırına yönelik operasyonun, "resmi bir kara harekatı olmadığını" açıkladı.

01:34 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz" dedi.

01:31 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin karşılaştığı "en ağır" hava bombardımanının eşlik ettiği İsrail'in kara saldırısına Kornet füzeleri ile karşı koyduğu bildirildi.

01:15 İngiltere merkezli çok sayıda insan hakları ve yardım kuruluşu, hükümetten "derhal Gazze'de acil ateşkes çağrılarını desteklemesi" talebinde bulundu.

01:12 İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda alınan kararla 120 ülkenin Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunmasıyla ilgili olarak "alçakça çağrı" ithamında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.