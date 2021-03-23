İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2021 Salı / 10 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9206
  • EURO
    9,5063
  • ALTIN
    442.364
  • BIST100
    1379.25
Dünya

İsrail ordusunun gizli üsleri ifşa oldu

İsrail ordusu ve askerî istihbaratına ait gizli üsler 'kazayla' ortaya çıkarıldı.

23 Mart 2021 Salı 08:21 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 08:21
ABONE OL

İsrail'de koronavirüs test alanlarını gösteren konumların paylaşılmak istendiği esnada "kazayla" ordunun ve askerî istihbaratın üslerini gösteren bir harita internete yüklendi. İsrail ordusu, haritanın kısa süre sonra silindiğini açıkladı.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Koronavirüs test alanlarını göstermesi gereken haritanın, İsrail ordusuna ait gizli bilgileri gösterdiği anlaşıldı.

Haritada görülen askerî üslerin yalnızca konumları değil; sınırları, birbirlerine bağlantıları ve isimleri de ifşa edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, haritanın yayımlanmasının "kazayla" gerçekleşen bir olay olduğu ve haritanın kısa süre içerisinde internet sitesinden silindiği kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.