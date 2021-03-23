İsrail ordusunun gizli üsleri ifşa oldu

23 Mart 2021 Salı 08:21 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 08:21

İsrail'de koronavirüs test alanlarını gösteren konumların paylaşılmak istendiği esnada "kazayla" ordunun ve askerî istihbaratın üslerini gösteren bir harita internete yüklendi. İsrail ordusu, haritanın kısa süre sonra silindiğini açıkladı.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Koronavirüs test alanlarını göstermesi gereken haritanın, İsrail ordusuna ait gizli bilgileri gösterdiği anlaşıldı.

Haritada görülen askerî üslerin yalnızca konumları değil; sınırları, birbirlerine bağlantıları ve isimleri de ifşa edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, haritanın yayımlanmasının "kazayla" gerçekleşen bir olay olduğu ve haritanın kısa süre içerisinde internet sitesinden silindiği kaydedildi.