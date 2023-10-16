İsrail ordusunun saldırılarında 11 gazeteci öldürüldü

Filistin Gazeteciler Sendikasına bağlı Özgürlükler Komitesi, İsrail'in saldırılarında basın mensuplarına ve kuruluşlarına yönelik ihlallere ilişkin rapor yayınladı.

Raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 gazetecinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla basın mensubu yaralandığı ve 2 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Saldırılarda yaklaşık 50 medya kurumunun yıkıldığı aktarılan raporda, İsrail'in işgal altında Batı Şeria ile Kudüs'te de çok sayıda basın mensuplarına yönelik ihlalde bulunduğu kaydedildi.

Filistinli gazetecilerin hedef alınmasındaki şiddetli artışa dikkati çekilen raporda, yaklaşık 20 gazetecinin evinin hedef alındığı, bazılarının kısmen bazılarının ise tamamen yıkıldığı aktarıldı. Raporda, gazetecilerin evlerinin hedef alındığı saldırılarda, basın mensuplarının ailelerinden ölen ve yaralananların olduğu hatırlatıldı.



Raporda, hedef alınan medya kurumlarının arasında Al Jazeera ofisi, Filistin televizyonu, Aksa Medya Ağı, Maan Haber Ajansı, El-Kudüs gazetesi, ve bazı radyoların da bulunduğu belirtildi.

Raporda ayrıca Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli gazetecinin yaralandığı, basın mensuplarının darp edildiğini, gözaltına alındığı, haber yapmalarının engellendiği, kendilerine ateş açıldığı ve basın malzemelerine el konularak imha edildiğinin belgelendiği kaydedildi.

Basın kuruluşlarına yönelik karartma ve yayın ihlali de yapıldığına işaret edilen raporda, Gazze'den yayın yapan El-Aksa televizyonunun Eutelsat uydusu üzerinden yayınının durdurulduğu aktarıldı.



- İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 286'sı asker 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 58 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.