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Rusya: İsrail özel kuvvetlerinin Filistin'deki eylemi tahrik edici

Rusya, İsrail özel kuvvetlerinin Filistin bölgesindeki tahrik edici eylemi nedeniyle gerginliğin tırmanmasından 'derin endişe' duyduğunu açıkladı.

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Rusya, İsrail özel kuvvetlerinin Filistin bölgesindeki tahrik edici eylemi nedeniyle gerginliğin tırmanmasından "derin endişe" duyduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki gerginliğin son günlerde önemli oranda arttığı vurgulandı.

Söz konusu gerginliğin, İsrail özel kuvvetlerinin eylemi nedeniyle tırmandığı belirtilen açıklamada, "İsrail özel kuvvetlerinin Filistin bölgesinde tahrik edici eylemi nedeniyle bölgede tırmanan gerginlik sonucu en az 7 Filistinli ve 1 İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, ek kuvvetleri de bölgenin sınırlarına kaydırıyor. Moskova, bu gerginliğin tehlikeli şekilde tırmanmasından derin endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

Tırmanan gerginlik nedeniyle bölgede sivil kayıpların artma tehlikesinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, tüm taraflara itidal çağrısı yapıldı.

İsrail özel kuvvetlerinin dün sivil kıyafetle Gazze'ye sızmasının ardından bölgede gerilim tırmanmıştı.

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