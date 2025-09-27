İsrail, Pakistan vatandaşlarının bulunduğu LPG tankerini hedef aldı

Bakan Nakvi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'nda demirli bir LPG tankerine 17 Eylül'de İsrail İHA'sının saldırı düzenlediğini belirten Nakvi, tankerde 24 Pakistan, 2 Sri Lanka ve 1 Nepal vatandaşı olmak üzere 27 kişilik mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

Nakvi, saldırı sonucu patlayan LPG tankının söndürüldüğünü belirterek, tankerin daha sonra Husi botları tarafından durdurulduğunu ve mürettebatın gemide rehin tutulduğunu aktardı.

Bakan ayrıca, tanker ve mürettebatın Husiler tarafından serbest bırakıldığını ve Yemen sularından çıktığını bildirdi.