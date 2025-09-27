İSTANBUL 21°C / 16°C
Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolü Bakanı Muhsin Rıza Nakvi, 24'ü Pakistanlı olmak üzere 27 kişilik mürettebatın bulunduğu Yemen'de demirli bir LPG tankerinin, 17 Eylül'de İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

27 Eylül 2025 Cumartesi 21:11
İsrail, Pakistan vatandaşlarının bulunduğu LPG tankerini hedef aldı
Bakan Nakvi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yemen'de Husilerin kontrolündeki Ras İsa Limanı'nda demirli bir LPG tankerine 17 Eylül'de İsrail İHA'sının saldırı düzenlediğini belirten Nakvi, tankerde 24 Pakistan, 2 Sri Lanka ve 1 Nepal vatandaşı olmak üzere 27 kişilik mürettebatın bulunduğunu kaydetti.

MÜRETTEBATIN GEMİDE REHİN TUTULDUĞU AÇIKLANDI

Nakvi, saldırı sonucu patlayan LPG tankının söndürüldüğünü belirterek, tankerin daha sonra Husi botları tarafından durdurulduğunu ve mürettebatın gemide rehin tutulduğunu aktardı.

Bakan ayrıca, tanker ve mürettebatın Husiler tarafından serbest bırakıldığını ve Yemen sularından çıktığını bildirdi.

