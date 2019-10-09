İsrail panikledi: Biz de ihanete uğradık

Trump’ın askerlerini Suriye’den çekme kararı, terör örgütü YPG/PKK ile birlikte İsrail’de de paniğe neden oldu. İsrail’de bir televizyon programına katılan gazeteci Barak Ravid, konuyla ilgili üst düzey bir İsrailli yöneticinin “Bu karar İsrail’in Suriye’de tek başına olduğunu kanıtlıyor. Erdoğan güçlendirilmesi ve YPG’nin ihanete uğraması karşısında şoka uğradık” dediğini aktardı. Ravid, çekilmenin, işgalci Tel Aviv hükümetinin Suriye’deki operasyonlarına darbe vuracağını kaydetti.