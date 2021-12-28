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Dünya

İsrail parlamentosu, sivil hapishanelerde askerlerin görev yapmasına izin veren yasayı onayladı

İsrail parlamentosu, sivil yönetimin idaresindeki hapishanelerde askerlerin de görev yapmasının önünü açan yasaya onay verdi.

AA28 Aralık 2021 Salı 16:55 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 16:55
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Knessett'te, İsrail ordusuna bağlı askerlerin sivil idare kontrolündeki hapishanelerde görev yapmasının önünü açan yasa üç ayrı oylamayla kabul edildi.

İsrail ordusu, Kamu Güvenlik Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'nın ortak çalışmasıyla Meclis'e gelen yasa, ordu personeli askerlerin sivil hapishanelerde bir yıl boyunca görev yapmasının önünü açıyor.

Yasaya göre, bir yıllık sürenin uzatılması için ilgili bakanlıkların yanı sıra Hapishaneler İdaresi'nin onay vermesi gerekiyor.

Hapishanelerde görev yapacak ordu personelinin sayısını ilgili kurumlar koordinasyon halinde belirleyecek.

  • İsrail parlamentosu
  • sivil hapishane
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