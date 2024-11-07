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Dünya

İsrail parlamentosundan skandal karar! 14 yaş altı Filistinliler hapse atacaklar

İsrail Meclisi (Knesset), 14 yaşından küçük Filistinli çocuklara hapis cezası uygulanmasını mümkün kılan bir yasayı kabul etti.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
İsrail parlamentosundan skandal karar! 14 yaş altı Filistinliler hapse atacaklar
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Knesset'ten yapılan açıklamaya göre, yasa kapsamında, "5 yıl süreyle geçici bir düzenleme yapılacağı" ve "14 yaşın altındakilerin cinayet ve terör eylemi sayılan bir suç işlemesi durumunda, kapalı bir tesiste tutulabileceği, 14 yaşını doldurduktan sonra ise cezasını hapiste geçirmeye devam edeceği" belirtildi.

Adalet Bakanı'nın; Refah Bakanı'nın onayı ve Knesset Anayasa Komitesi'nin onayıyla, bu geçici düzenlemenin süresini iki yıldan fazla olmamak üzere uzatabileceği ifade edildi.

Yasanın öngördüğü, 3 yıl süreyle getirilen geçici düzenlemeye göre ise mahkemeler, tehlike arz ettiğine veya başkalarına zarar verebileceğine kanaat getirdikleri bir çocuğu 10 günü aşmamak kaydıyla doğrudan hapishanede tutabilecek.

Bu durum tekrarlandığında, mahkeme çocuğu hapishanede kendi belirleyeceği bir süre boyunca tutabilecek.

Knesset, neredeyse her hafta, Filistinlileri hedef alan ve onların topraklarına ve mülklerine el koymayı amaçlayan bir yasayı tartışıyor veya onaylıyor.

İsrail Meclisi bugün, İsraillilere karşı herhangi bir eylemde bulunan Filistinlilerin ailelerini saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne veya başka bir yere sınır dışı etme yetkisini İçişleri Bakanı'na veren yasa tasarısını kabul etmişti.

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