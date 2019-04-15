İsrail pes etmiyor! Ay'a yeniden inmeyi deneyecekler

İsrailli uzay şirketi SpaceIL'in 11 Nisan'da Ay yüzeyine çakılan uzay aracı Beresheet'in ikinci versiyonunun üretileceği açıklandı.

Morris Kahn, "Dünyanın her yerinden gelen büyük desteklerin ışığında, Beresheet 2'yi kurmaya karar verdim. Yeni bir uzay aracı inşa edeceğiz, aya koyacağız ve görevi tamamlayacağız." dedi.

Kahn yaptığı açıklamanın devamında, Beresheet 2 projesini planlamak ve çalışmaya başlamak için pazar sabahı ilk çalıştaya başlandığını söyledi.

BERESHEET'İN DÜŞME SEBEBİ BELLİ OLDU

22 Şubat’ta SpaceX’in Falcon 9 roketi ile ABD’nin Cape Canaveral Uzay Üssü’nden başarıyla fırlatılan ve yaklaşık iki ay sürecek olan Ay yolculuğunu başlayan Bereshhet uzay aracı 11 Nisan'da Ay'a inişe geçmiş fakat yüzeye 14 kilometre kala araçla bağlantı kesilmişti. SpaceIL aracın düşme nedeninin, teknik bir aksaklığın ana motorun kapanmasına neden olduğunu ve bu sorunun da uzay aracının inişini yavaşlatmayı imkânsızlaştırdığını açıkladı.

Olaydan bir gün sonra SpaceIL konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Uzay aracının ilk teknik sorunu ayın 14 kilometre üzerinde meydana geldi. Beresheet daha sonra iniş sırasında İsrail'deki kontrol odası ile iletişimi kaybetti. Bağlantının koptuğu anda Beresheet 150 metrede, 500 km / s hızla hareket ediyordu, bu da kaçınılmaz bir çarpışmaya neden oldu" açıklamasında bulundu.

Uzay aracının gönderdiği son fotoğraf:

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İsrail Beresheet uzay aracıyla İsrail Ay yörüngesine başarıyla giren yedinci ülke oldu. İsrail yapacağı Ay'a iniş manevrasını başarıyla gerçekleştirip ABD, Rusya ve Çin'in ardından Ay'a inen dördüncü ülke olmayı planlıyordu.