İsrail polisi, 16 yaşındaki çocuğu ''ajan'' iddiasıyla tutukladı

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, bu ay içinde tutuklanan söz konusu kişinin para saklamak, belirli binaların fotoğraflarını gizlice çekmek ve bildiriler basmakla suçlandığı belirtildi.

İranlı ajanların söz konusu İsrail vatandaşından yeni bir telefon almasını ve iletişim kurmak için bir mobil uygulamayı indirmesini istediği aktarıldı.

Ayrıca yurt dışı seyahate çıktığında İranlı ajanların, bu kişiyle bir toplantı düzenlemeyi önerdiğini ancak böyle bir toplantının gerçekleşip gerçekleşmediğini teyit edilemediği kaydedildi.

Geçen aylarda Şin Bet ve İsrail polisi, İran istihbaratıyla iletişim kurdukları gerekçesiyle çok sayıda İsraillinin tutuklandığını duyurmuştu.