İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mayıs 2025 Cuma / 19 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8382
  • EURO
    43,3381
  • ALTIN
    3967.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail polisi, 16 yaşındaki çocuğu ''ajan'' iddiasıyla tutukladı
Dünya

İsrail polisi, 16 yaşındaki çocuğu ''ajan'' iddiasıyla tutukladı

İsrail'de, 16 yaşındaki bir İsrail vatandaşının İran adına 'casusluk yaptığı' iddiasıyla tutuklandığı bildirildi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 17:04 - Güncelleme:
İsrail polisi, 16 yaşındaki çocuğu ''ajan'' iddiasıyla tutukladı
ABONE OL

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) yapılan ortak açıklamada, bu ay içinde tutuklanan söz konusu kişinin para saklamak, belirli binaların fotoğraflarını gizlice çekmek ve bildiriler basmakla suçlandığı belirtildi.

İranlı ajanların söz konusu İsrail vatandaşından yeni bir telefon almasını ve iletişim kurmak için bir mobil uygulamayı indirmesini istediği aktarıldı.

Ayrıca yurt dışı seyahate çıktığında İranlı ajanların, bu kişiyle bir toplantı düzenlemeyi önerdiğini ancak böyle bir toplantının gerçekleşip gerçekleşmediğini teyit edilemediği kaydedildi.

Geçen aylarda Şin Bet ve İsrail polisi, İran istihbaratıyla iletişim kurdukları gerekçesiyle çok sayıda İsraillinin tutuklandığını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da dehşet anları: Ablasını kaçıran genci göğsünden vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.