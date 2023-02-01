İsrail polisi, 40 yıl kaldığı cezaevinden salıverilen 2 Filistinlinin evini bastı

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde olaya ilişkin bilgi verildi.

Habere göre, İsrail güçleri Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın imzalı emriyle, Filistinli Mahir Yunus ve amcasının oğlu Kerim Yunus'un Hayfa kentindeki evlerine baskın yaptı.

İsrail güçleri baskın sırasında iki eski tutukluya ait eşya ile 15 bin şikel (yaklaşık 4,32 bin dolar) ve "Filistin Yönetimi'nin parasıyla satın alındığı iddia edilen Kerim Yunus'un ailesine ait bir araca" el koydu.

Haberde, "İsrail'in Filistin Yönetimi'nin iki tutukluya, serbest bırakıldıktan sonra bile her ay bin şekel (288 dolar) ödediğini iddia ettiği" belirtildi.

İsrail makamları, İsrail hapishanelerinde 40 yıl cezaevinde kalan Kerim Yunus'u 5 Ocak'ta tahliye etmişti. Kerim Yunus'un amcasının oğlu Mahir Yunus da İsrail hapishanelerinde geçen 40 yılın ardından 19 Ocak'ta özgürlüğüne kavuşmuştu.

İsrail cezaevlerinde 29'u kadın, 150'si çocuk yaklaşık 4 bin 700 Filistinli tutuklu bulunuyor.