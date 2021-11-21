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Dünya

İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldürdü

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde 'silahlı saldırıda bulunduğu' gerekçesiyle ateş açtığı bir Filistinli yaşamını yitirdi.

AA21 Kasım 2021 Pazar 11:38 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 11:47
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İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Eski Şehir bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda yaralanan iki sivilin hastaneye kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, iki polisin de hafif yaralandığı aktarıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve bölgeye takviye kuvvet gönderildiği kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, yaralı sivillerden biri hayatını kaybetti. İsrail basınından Kanal 12 de ölen kişinin Yahudi yerleşimci olduğunu duyurdu.

Basında çıkan haberlerde, ateş açan kişinin Filistinli olduğu ve olay yerinde öldürüldüğü belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın ve Eski Şehir'in tüm kapılarını giriş ve çıkışlara kapattı.

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