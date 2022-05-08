İsrail polisi Elad kenti yakınlarında düzenlenen gösteride 3 İsrailliyi gözaltına aldı

Yediot Adronot gazetesinde yer alan haberde, İsrailli göstericilerin geçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek için Elad kasabası girişinde toplanarak yayalara ve polis araçlarına taş attığı bildirildi.

Gazeteye göre, göstericiler kasabanın ana caddelerini kapatmaya çalışırken, İsrail polisi 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.