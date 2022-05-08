İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2022 Pazar / 7 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,953
  • EURO
    15,8155
  • ALTIN
    905.206
  • BIST100
    2458.72
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail polisi Elad kenti yakınlarında düzenlenen gösteride 3 İsrailliyi gözaltına aldı
Dünya

İsrail polisi Elad kenti yakınlarında düzenlenen gösteride 3 İsrailliyi gözaltına aldı

İsrail polisinin, Elad kasabasının girişinde düzenlenen gösteri sırasında 3 İsrailliyi gözaltına aldığı bildirildi.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 06:55 - Güncelleme:
ABONE OL

Yediot Adronot gazetesinde yer alan haberde, İsrailli göstericilerin geçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı protesto etmek için Elad kasabası girişinde toplanarak yayalara ve polis araçlarına taş attığı bildirildi.

Gazeteye göre, göstericiler kasabanın ana caddelerini kapatmaya çalışırken, İsrail polisi 3 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail'in Elad kentinde düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin öldüğü, 2'si ağır 4 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. İsrail polisinin 2 kişi oldukları belirtilen saldırganları yakalamak için arama faaliyetlerine başladığı kaydedilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.