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İsrail polisi Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti.

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İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere Harem-i Şerif'in içinde müdahale etti. 

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İsrail polisi Filistinlilere müdahale etti

İsrail polisi Filistinlilere müdahale etti

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