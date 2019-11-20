Doğu Kudüs'teki Filistin Devlet Televizyonu ve Filistin Milli Eğitim Müdürlüğü ofisleri ile bir sağlık merkezine baskın düzenleyen İsrail polisi, birçok belgeye el koydu.

Suvvana Mahallesi'ndeki Filistin Devlet Televizyonu Ofisi, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan'ın talimatıyla 6 ay süreyle kapatıldı.

Eski Şehir bölgesinde bulunan Filistin Milli Eğitim Müdürlüğü Ofisi de 6 ay süreyle kapatılırken, İsrail güçleri ofisteki birçok resmi evrak ve dosyaya el koydu.

İsrail polisi ve istihbarat güçleri Eski Şehir bölgesini çevreleyen Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'ndeki bir sağlık merkezine de baskın düzenledi. Sağlık merkezinde bulunan birçok dosyaya herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin el konuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti olarak" kabul ettiğini açıklamasının ardından İsrail makamları, Kudüs'teki Filistin kurumları ile Filistin toplumunun önde gelen isimlerine yönelik ihlal ve baskılarını arttırdı.